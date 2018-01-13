فيديو: الأحمد: الإجراءات بغزة ضد من اختطفها بقوة السلاح

فيديو: جانب من لقاء عزام الأحمد

رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، مسؤول ملف المصالحة، عزام الأحمد، إن "الإجراءات التي اتخذتها القيادة الفلسطينية، جاءت للضغط على من اختطف غزة بقوة السلاح"، متهماً مذيع القناة التاسعة التركية، بمحاولة التضليل، وحرف مسار اللقاء الصحفي.وأضاف الأحمد، أن كل من يقول: إن الإجراءات التي اتخذتها القيادة ضد غزة، فهو بالأساس ضد غزة، لافتاً إلى أن الكهرباء عادت إلى قطاع غزة من قبل الحكومة الفلسطينية.واعتبر الأحمد، الأسئلة التي طُرحت من جانب المذيع، بأنها محاولة لتأجيج الانقسام، رافضاً استكمال اللقاء التلفزيوني بقوله للمذيع: "لا أريد أن أناقشك، وأنت تحاول توجيه الأمور بطريقة خاطئة".