أربع إصابات إحداها خطيرة بحادث سير ذاتي في سلفيت

أجلت طواقم الدفاع المدني في محافظة سلفيت اليوم السبت، أربع إصابات إحاداها خطيرة، جراء حادث انقلاب مركبة على الشارع الرئيسي قرب مستشفى الشهيد ياسر عرفات بمدينة سلفيت.





وذكر تقرير لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني، أن الحادث وقع على الشارع الرئيسي في مدينة سلفيت، ونتج عن انحراف المركبة عن الشارع الرئيس وانقلابها على جانب الطريق، ما أدى لإصابة أحد ركابها بإصابة خطيرة، فيما وصفت بقية الإصابات وعددها 3 بأنها بين متوسطة وطفيفة.





وأشار التقرير إلى أن طاقم الدفاع المدني عمل على إجلاء المصابين، وتسليمهم لمركبة إسعاف الهلال الأحمر التي نقلتهم إلى المستشفى.





من جهته، أهاب مدير الدفاع المدني في المحافظة المقدم حقوقي حسان جبر، بالسائقين لضرورة الانتباه، وتوخي اقصى درجات الحيطة والحذر، والتقيد بالشواخص المرورية، وتجنب السرعة الزائدة، والتجاوز الخاطئ، وعمل الصيانة الدورية للمركبات، والتأكد من فعالية المكابح، وذلك حفاظاً على ممتلكاتهم، وحرصاً على سلامتهم.

رام الله - دنيا الوطن