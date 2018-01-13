حماس تستهجن اطلاق الرصاص على الصيادين.. وتنعى شهيد "لقمة العيش"

رام الله - دنيا الوطن

استهجنت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) إطلاق الرصاص من قبل الجيش المصري مباشرة على الصيادين.



وقالت الحركة في تصريح صحفي لها اليوم السبت: "لا يوجد أي مبرر لذلك في التعامل مع سكان القطاع المحاصرين، والذين من حقهم العيش بحرية وكرامة كباقي شعوب العالم".



في غضون ذلك، تقدمت حماس بالعزاء والمواساة لعائلة الشهيد عبد الله رمضان زيدان شهيد "لقمة العيش" الذي قضى أثناء بحثه عن لقمة عيشه في عرض بحر غزة على الحدود المصرية الفلسطينية، في ظل الحصار الخانق الذي يتعرض له كل سكان القطاع.