هيرتسوغ: العلاقات الإسرائيلية الأردنية في أسوأ حالاتها

هيرتسوغ: العلاقات الإسرائيلية الأردنية في أسوأ حالاتها
يتسحاق هيرتسوغ
رام الله - دنيا الوطن
قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يتسحاق هيرتسوغ، اليوم السبت، إن العلاقة بين إسرائيل والأردن، وصلت إلى أدنى مستوى ممكن في العلاقات بين البلدين خلال سنوات طويلة.

وأوضح هيرتسوغ، وفق ما أوردت صحيفة (القدس) المحلية، أنه يشعر بالقلق العميق إزاء تدهور العلاقات منذ حادثة السفارة الأردنية، وما جرى في المسجد الأقصى، داعياً إلى ضرورة بذل كل جهد من أجل تهدئة التوتر، وإعادة العلاقات إلى طبيعتها.

وأضاف: "الملك عبد الله شريك استراتيجي في الكفاح المشترك ضد الإرهاب والتطرف في المنطقة، وكذلك للحفاظ على الاستقرار والمضي قدماً في العملية السياسية".

وتابع: "العلاقة مع الفلسطينيين متقلبة وحساسة للغاية، ومصلحة إسرائيل وهدفها تهدئة المنطقة، وأن تبقى العلاقة مع الأردن خاصة جداً".

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