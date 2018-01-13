وزير في الكابينت الإسرائيلي يهدد باغتيال يحيى السنوار

وزير في الكابينت الإسرائيلي يهدد باغتيال يحيى السنوار
رئيس حركة حماس في غزة - يحيى السنوار
رام الله - دنيا الوطن
هدد الوزير في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت"، يؤاف غالانت، اليوم السبت، باغتيال رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار في حال بدأت حركته تصعيداً عسكرياً ضد إسرائيل.

وقال غالانت، وفق ما أوردت صحيفة (القدس) المحلية: "زعيم حماس يحيى السنوار يعيش في الوقت الضائع والأخير له، وإذا تجرأ على التصعيد ضدنا، فسيدفع الثمن غالياً، وسنزيله من هذه اللعبة، ومن هذه الحياة".

وتطرق غالانت الذي يتولى وزارة البناء والإسكان حالياً، وكان قائداً في الجيش سابقاً، إلى عمليات إطلاق الصواريخ من غزة، داعياً إلى تشديد الضربات ضد حركة حماس بغزة لوقف الصواريخ، مشيداً بعودة الهدوء تدريجياً مرةً أخرى إلى غزة.

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