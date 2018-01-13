تنظيم الدولة يهاجم موقعاً للمعارضة السورية بمخيم اليرموك

فيديو أرشيفي: تنظيم الدولة يهاجم موقعاً للمعارضة السورية في دمشق

رام الله - دنيا الوطنهاجم تنظيم الدولة، أمس الجمعة، عدة نقاط تابعة للمعارضة السورية، في حي الزين في مخيم اليرموك جنوبي العاصمة السورية دمشق.ونشرت قناة (4 Directorate)، المختصة بمتابعة الصراعات الحربية في العالم، في تطبيق (تيليغرام) مقطع فيديو يظهر لحظة اقتحام التنظيم لمنطقة "حي الزين"، الفاصلة بين الحجر الأسود وبلدة يلدا، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).ويظهر في الفيديو اشتباك عنيف، وجرافة مدرعة تقوم بتحطيم جدار، للتمهيد لهجوم عناصر تنظيم الدولة، مكبداً المجموعات المسلحة خسائر بشرية، وقتل ستة مسلحين وجرح ثلاثين، فيما لاتزال الاشتباكات متواصلة بين الجانبين.في حين، تكبد تنظيم الدولة خمسة وعشرين عنصراً بين قتيل وجريح، بحسب ما ذكره ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي.