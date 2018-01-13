فتح: اعتقال قيادات وكوادر الحركة لن يرهبنا

فتح: اعتقال قيادات وكوادر الحركة لن يرهبنا
رام الله - دنيا الوطن
أكدت حركة (فتح) على لسان المتحدث باسمها أسامة القواسمي، أن إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على اعتقال قيادات وكوادر الحركة، لن يرهبها أو يثنيها عن مواصلة النضال ضد الاحتلال، وضد قرار ترامب المشؤوم المتعلق بالقدس.

وأكد القواسمي في تصريح صحفي اليوم السبت، أن اعتقال بعض أعضاء المجلس الثوري كالأخ حسن فرج والمئات من قيادات وكوادر الحركة، لن يزيدنا إلا إصراراً على المضي قدماً في صمودنا ونضالنا وكفاحنا، حتى الوصول للحرية والاستقلال، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن أراضي دولتنا وعاصمتها القدس.

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