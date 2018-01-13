البزم: الصياد الفلسطيني استشهد برصاص الجيش المصري

رام الله - دنيا الوطن

أكد إياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، أن أحد قوارب الصيد الفلسطينية تعرض مساء أمس الجمعة، لإطلاق نار مباشر من قبل الجيش المصري، قرب الحدود البحرية الفلسطينية المصرية.



وأوضح البزم في تصريح صحفي نشر على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أن ذلك جاء خلال عمل الصيادين في البحر، مما أدى لإصابة الصياد (عبد الله رمضان زيدان)، (32 عاماً) بجراح خطيرة، نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، لكنه استشهد متأثراً بجراحه فجر اليوم السبت.



وأشار البزم إلى أن التحقيقات الأولية، أفادت بأن قارب الصيد الفلسطيني لم يجتز الحدود المصرية.



وقال: "نطالب السلطات المصرية بفتح تحقيق عاجل في هذا الحادث المؤسف ومحاسبة الفاعلين، ونؤكد أننا نعمل باستمرار لمنع أي تجاوز للحدود البحرية".