البزم: الصياد الفلسطيني استشهد برصاص الجيش المصري

البزم: الصياد الفلسطيني استشهد برصاص الجيش المصري
إياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية الفلسطينية بغزة
رام الله - دنيا الوطن
أكد إياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، أن أحد قوارب الصيد الفلسطينية تعرض مساء أمس الجمعة، لإطلاق نار مباشر من قبل الجيش المصري، قرب الحدود البحرية الفلسطينية المصرية.

وأوضح البزم في تصريح صحفي نشر على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أن ذلك جاء خلال عمل الصيادين في البحر، مما أدى لإصابة الصياد (عبد الله رمضان زيدان)، (32 عاماً) بجراح خطيرة، نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، لكنه استشهد متأثراً بجراحه فجر اليوم السبت.

وأشار البزم إلى أن التحقيقات الأولية، أفادت بأن قارب الصيد الفلسطيني لم يجتز الحدود المصرية.

وقال: "نطالب السلطات المصرية بفتح تحقيق عاجل في هذا الحادث المؤسف ومحاسبة الفاعلين، ونؤكد أننا نعمل باستمرار لمنع أي تجاوز للحدود البحرية".

أخبار ذات صلة

إصابة أربعة مواطنين بينهم مسعف في القدس

إصابة أربعة مواطنين بينهم مسعف في القدس

نقيب الصحفيين المصريين: مصر موقفها تاريخي في مجلس الأمن تجاه القدس

نقيب الصحفيين المصريين: مصر موقفها تاريخي في مجلس الأمن تجاه القدس

إصابة ثلاث مواطنات خلال محاولة لص سرقة مركبة في طولكرم

إصابة ثلاث مواطنات خلال محاولة لص سرقة مركبة في طولكرم

الديمقراطية: على المركزي الإقرار بفشل أوسلو واعتماد استراتيجية أساسها المقاومة

الديمقراطية: على المركزي الإقرار بفشل أوسلو واعتماد استراتيجية أساسها المقاومة

البرغوثي: الشعب الفلسطيني بأسره يقف لجانب الأسيرات بسجون الاحتلال

البرغوثي: الشعب الفلسطيني بأسره يقف لجانب الأسيرات بسجون الاحتلال

مستوطنون يهاجمون عوريف جنوب نابلس

مستوطنون يهاجمون عوريف جنوب نابلس

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

إصابة أربعة مواطنين بينهم مسعف في القدس

إصابة أربعة مواطنين بينهم مسعف في القدس

إصابة ثلاث مواطنات خلال محاولة لص سرقة مركبة في طولكرم

إصابة ثلاث مواطنات خلال محاولة لص سرقة مركبة في طولكرم

الديمقراطية: على المركزي الإقرار بفشل أوسلو واعتماد استراتيجية أساسها المقاومة

الديمقراطية: على المركزي الإقرار بفشل أوسلو واعتماد استراتيجية أساسها المقاومة

البرغوثي: الشعب الفلسطيني بأسره يقف لجانب الأسيرات بسجون الاحتلال

البرغوثي: الشعب الفلسطيني بأسره يقف لجانب الأسيرات بسجون الاحتلال

عربي

الأميرة هيا تستضيف والدة الشهيد معاذ الكساسبة وزوجته في دبي

الأميرة هيا تستضيف والدة الشهيد معاذ الكساسبة وزوجته في دبي

الجيش السوري يسيطر على 15 قرية ويدمر تحصينات للنصرة بحلب

الجيش السوري يسيطر على 15 قرية ويدمر تحصينات للنصرة بحلب

فيديو: مجهولون يعتدون على بطل مصارعة مصري ويقطعون أصابعه

فيديو: مجهولون يعتدون على بطل مصارعة مصري ويقطعون أصابعه

مقتل وإصابة مسلحين بقصف للتحالف على معسكر تدريبي للحوثيين

مقتل وإصابة مسلحين بقصف للتحالف على معسكر تدريبي للحوثيين

منوعات

لجين عمران تبكي في منزل زوجها الأول

لجين عمران تبكي في منزل زوجها الأول

فيديو: نادية الجندي تستعيد مجدها برقصة أمام الكاميرات

فيديو: نادية الجندي تستعيد مجدها برقصة أمام الكاميرات

فيديو:وديع مراد يتعرّض للسرقة .. وما علاقة هاني شاكر ؟

فيديو:وديع مراد يتعرّض للسرقة .. وما علاقة هاني شاكر ؟

هذه الطفلة أصبحت ملكة جمال بلدها عام 2002

هذه الطفلة أصبحت ملكة جمال بلدها عام 2002