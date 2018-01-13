قطر تبحث تطوير علاقاتها الثنائية مع تونس

فيديو أرشيفي: الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يبحث مع الرئيس التونسي عددا من القضايا

رام الله - دنيا الوطنبحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد مع الرئيس التونسي الباجي السبسي العلاقات الثنائية بين البلدين، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها، بحسب ما أعلنته وكالة الأنباء القطرية.جاء ذلك، في اتصال هاتفي أجراه الشيخ تميم، أمس الجمعة مع الرئيس التونسي؛ لمناقشة آخر المستجدات إقليمياً ودولياً، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).يذكر، أن هذه المباحثات بين تميم والسبسي، تأتي في وقت تشهد فيه عدة مدن تونسية، احتجاجات منذ الاثنين على غلاء الأسعار، وتطالب بإسقاط قانون موازنة 2018، تخللتها مواجهات بين محتجين وقوات الأمن.وقد شهدت الأسعار في تونس، مطلع العام الجديد، زيادات في العديد من القطاعات، تفعيلًا للإجراءات التي تضمنتها موازنة 2018، طالت أساسًا المحروقات، وبطاقات شحن الهواتف، والإنترنيت، والعطور، ومواد التجميل.وتعتبر الحكومة هذه الإجراءات مهمّة للحد من عجز الموازنة البالغ (6%) من الناتج الإجمالي المحلي في 2017.