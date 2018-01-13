فيديو: لشخص تزعم "النصرة" مهاجمته مواقع الجيش السوري بإدلب

رام الله - دنيا الوطنواصل الجيش السوري تقدمه في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، ويخوض معارك عنيفة مع الجماعات المسلحة داخل مطار أبو الضهور العسكري ومحيطه.ونشرت قناة (4 Directorate)، المختصة بمتابعة الصراعات الحربية في العالم، في تطبيق (تيليغرام) صورة لشخص قالت إنه هاجم مواقع الجيش السوري في سنجار جنوبي مطار أبو الضهور بمحافظة إدلب السورية.وأشارت إلى أن المهاجم هو أحد مقاتلي "هيئة تحرير الشام" التي تنضوي تحت جناحها (جبهة النصرة)، ويلقب بـ "أبو حذيفة الحمصي".كما، دعمت القناة منشورها بمقطع فيديو لعربة (بي إم بي 1)، قالت إنها استخدمت خلال العملية، ويظهر الفيديو العربة المفخخة قبل العملية، وهي تنقل بواسطة شاحنة خاصة.ووفقاً لقناة (4 Directorate)، فقد نقلت العربة إلى جبهة إدلب ليلة الخميس، وانتظرت قرابة يوم قبل أن تستخدم في تنفيذ العملية المسلحة، مشيرة إلى أن "هيئة تحرير الشام" نفذت خلال أمس الجمعة ثلاث هجمات على مواقع للجيش السوري.

وقالت: "إن المعارك في محيط سنجار متواصلة، وأن التنظيمات المسلحة لم تنجح إلى الآن في كسر مواقع الجيش السوري في سنجار، التابعة لمنطقة معرة النعمان في محافظة إدلب".

فيديو لانتحاري زعمت "النصرة" أنه هاجم مواقع الجيش السوري بإدلب