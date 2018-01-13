رداً على ترامب.. إيران تجدد رفضها تعديل الاتفاق النووي

رداً على ترامب.. إيران تجدد رفضها تعديل الاتفاق النووي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
جددت إيران، اليوم السبت، رفضها لأي تعديل في الاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى الكبرى، رداً على إمهال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأوروبيين لدراسة تشديد النص.

وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان لها، أن إيران لن تتخذ أي إجراء بعيد عن التزاماتها في إطار الاتفاق النووي، ولن تقبل بأي تعديل لهذا الاتفاق لا اليوم ولا في المستقبل، ولن تسمح بربط الاتفاق النووي بقضايا أخرى، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

واتهم البيان الإيراني الرئيس الأميركي بمواصلة أعماله العدائية ضد الشعب الإيراني منذ العام الماضي، محذراً من أن إيران سترد بجدية على القرار العدائي وغير القانوني لنظام ترامب، بإضافة صادق آملي لاريجاني، ورئيس السلطة القضائية للجمهورية الإسلامية، إلى لائحة العقوبات الأميركية الجديدة، التي تتجاوز الخطوط الحمر وتنتهك القانون الدولي.

يشار إلى أن ترامب قرر الجمعة الماضية تمديد تعليق العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران بموجب الاتفاق النووي "للمرة الأخيرة".

وقال ترامب في بيان له: "إنها المرة الأخيرة" التي يتم فيها تمديد تعليق العقوبات، مطالباً "باتفاق" مكمّل مع الأوروبيين من أجل التصدي للثغرات الكبيرة في نص الاتفاق النووي.

وأكد أن الولايات المتحدة ستعيد فرض العقوبات المرتبطة ببرنامج إيران النووي في حال غياب اتفاق مكمّل للاتفاق النووي، الأمر الذي يعني نهاية الاتفاق النووي الذي تم توقيعه قبل عامين ونصف العام في فيينا.

فيديو أرشيفي: أهم بنود الاتفاق النووي الإيراني

 

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