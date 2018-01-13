الجيش اليمني يفرض سيطرته الكاملة على جبال أم العظب

فيديو أرشيفي: الجيش اليمني يسيطر على جبل الدرب الإستراتيجي في تعز

رام الله - دنيا الوطنسيطرت قوات الجيش الوطني اليمني على سلسلة جبال أم العظب الاستراتيجية في محور البقع في محافظة صعدة شمال غرب العاصمة اليمنية صنعاء، وهو المعقل الرئيسي لجماعات الحوثي.وقالت مصادر عسكرية: "إن قوات الجيش أحكمت سيطرتها الكاملة على عدة تلال محيطة بها، بعد معارك خلفت عدداً من القتلى والجرحى، واستمرار المعارك مع جماعات الحوثي في مديرية ناطع في محافظة البيضاء"، وفق ما أورده موقع (سكاي نيوز).وأكد الموقع، أنه قتل نحو عشرين عنصراً من جماعات الحوثي في معارك مع القوات الشرعية في ميدي بمحافظة حجة.فيما أكدت مصادر ميدانية، أن قوات الشرعية، أفشلت هجوماً كبيراً للحوثيين، حاولوا خلاله كسر الحصار المفروض على ما تبقى من جيوب لهم داخل مدينة ميدي، وقتل أربعة وإصابة خمسة من جنود القوات الحكومية.