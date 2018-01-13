اليوم.. مصر تعلن أنها ستفرض حظر تجول في سيناء

اليوم.. مصر تعلن أنها ستفرض حظر تجول في سيناء
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت جمهورية مصر العربية، أنها ستفرض حظراً للتجول في مناطق شمال سيناء اعتباراً من اليوم السبت، وذلك بعد الإعلان عن تمديد حالة الطوارئ، بحسب ما أفادت به الجريدة الرسمية المصرية.

وذكرت الجريدة، أن الحظر يشمل مدينة رفح الحدودية، قرب غزة، اعتباراً من السابعة مساء وحتى السادسة صباحاً، وحول مدينة العريش من الواحدة صباحاً وحتى الخامسة صباحاً، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الحظر سيستمر مادامت حالة الطوارئ سارية، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وفي الأسبوع الماضي مددت مصر حالة الطوارئ ثلاثة أشهر بهدف المساعدة في مواجهة "خطر الإرهاب وتمويله"ّ.

وتشن جماعة موالية لتنظيم الدولة، هجمات على قوات الأمن في شمال سيناء منذ سنوات.

ومنح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القوات المسلحة 3 أشهر لإنهاء التمرد، بعدما قتل مسلحون أكثر من 300 شخص في مسجد بشمال سيناء في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

فيديو أرشيفي: فرض حظر التجوال في مصر

 

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