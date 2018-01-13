لأول مرة منذ سنوات.. عدد العائدين للعراق يفوق عدد النازحين

لأول مرة منذ سنوات.. عدد العائدين للعراق يفوق عدد النازحين
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت بعثة المنظمة الدولية للهجرة في العراق، أنها سجلت لأول مرة منذ تفاقم أزمة النزوح في العراق في كانون الأول/ ديسمبر 2013، تجاوز عدد العائدين إلى مناطقهم الأصلية عدد النازحين في البلاد.

وقال بيان للمنظمة، وفق ما أورد موقع (روسيا اليوم)، إن عدد العائدين بلغ الآن 3.2 مليون شخص، فيما لا يزال 2.6 مليون شخص نازح وذلك بعد تحسن الوضع الأمني في المناطق المستعادة.

وأوضح، أن عدد العائدين إلى محافظة الأنبار بلغ 1.2 مليون شخص، بينما عاد إلى نينوى 975 ألف شخص، وعاد إلى محافظة صلاح الدين 460 ألف شخص، وهي المحافظات الثلاث الأكثر تضررا من تنظيم الدولة في 2014.

ونقل البيان عن رئيس البعثة في العراق جيرارد وايت قوله: "إن العراقيين الذين ما زالوا نازحين هم من أكثر الفئات تضرراً، حيث يواجهون عقبات كثيرة في العودة بما في ذلك الضرر والدمار الذي لحق بمنازلهم والبنية التحتية المحلية والحالة المالية المحدودة وقيود أخرى".

وشهد العراق موجة نزوح كبيرة في عام 2014 بسبب الوضع الأمني المتردي، ومن ثم اجتياح تنظيم الدولة لعدد من المحافظات العراقية، وهو الأمر الذي تواصل حتى تمكنت القوات العراقية من طرد التنظيم.

فيديو أرشيفي: النازحين من العراق
 

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