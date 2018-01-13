بعد أول زيارة طبية للرئيس الأمريكي.. دونالد ترامب بصحة ممتازة

رام الله - دنيا الوطن

أكد البيت الأبيض، مساء الجمعة، أن طبيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد أن ترامب البالغ من العمر 71 عاماً بصحة ممتازة، وذلك إثر أول زيارة طبية يقوم بها الرئيس منذ وصوله إلى السلطة قبل نحو عام.



وقضى ترامب نحو ثلاث ىساعات مع أطباء عسكريين في مركز والتر ريد الطبي العسكري في منطقة بيثيسدا بولاية ماريلاند، وقال الطبيب، إن الفحص "كان جيداً بشكل استثنائي"، وفق ما أورد موقع (سكاي نيوز عربية).



وأضاف في بيان مقتضب وزعه البيت الأبيض "الرئيس بصحة ممتازة، ونتطلع للكشف عن بعض التفاصيل يوم الثلاثاء"، حيث سيحدد البيت الأبيض ما سينشره من بيانات الفحص الطبي، علماً أن ترامب ليس مجبراً على نشر أي معلومات، ولا يوجد نموذج محدد لشكل الفحص الطبي الرئاسي.



وأوضح البيت الأبيض، أن فحص ترامب لم يتضمن اختباراً نفسياً، وشملت نتائج الفحوص الطبية التي خضع لها رؤساء سابقون بيانات بسيطة مثل الوزن وضغط الدم ومستوى الكوليسترول.