الاحتلال يبعد مُسنة مقدسية عن الأقصى

رام الله - دنيا الوطن

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، إبعاد المُسنّة المقدسية أميرة الحاج خليل (61 عاماً) عن المسجد الأقصى المبارك، لمدة 15 يوماً، بسبب رفعها علم فلسطين خلال وقفة بالأقصى عقب صلاة الجمعة، تنديداً بإعلان ترامب المشؤوم الخاص بشأن القدس.



وكانت قوات الاحتلال، اعتقلت المُسنّة المقدسية فور خروجها من المسجد الأقصى من جهة باب الناظر (المجلس)، وحوّلتها إلى مركز توقيف وتحقيق (الياهو) في باب السلسلة، قبل أن تنقلها إلى مركز اعتقال وتحقيق (القشلة) في باب الخليل بالقدس القديمة.



يذكر، أن قوات الاحتلال، اعتقلت عقب صلاة الجمعة في المسجد الأقصى خمسة أجانب وشاباً مقدسياً بحجة التكبير في الأقصى، واحتجزت وثائق سفرهم وحولتهم للتحقيق في مركز تابع لشرطة الاحتلال في مدينة القدس.