أفريقيا ترد على ترامب: عنصري وتصريحاته مهينة ومشينة

فيديو أرشيفي: ترامب يقرر منع دخول اللاجئين ومواطني سبع دول اسلامية إلى الولايات المتحدة

رام الله - دنيا الوطنانتقدت جهات إفريقية عديدة، رسمية وغير رسمية، الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بعد تصريحاته العنصرية والمثيرة للجدل، والتي وصف خلالها الدول الأفريقية وهايتي بالحثالة، خلال نقاش ملف الهجرة.وقالت إبا كالوندو المتحدثة باسم رئيس الاتحاد الأفريقي: "إن "هذا ليس جارحًا فحسب، باعتقادي، للشعوب ذات الأصول الأفريقية في الولايات المتحدة، وإنما بالتأكيد للمواطنين الأفارقة كذلك"، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).وأضافت: "إنه جارح أكثر بالنظر إلى الحقيقة التاريخية لعدد الأفارقة الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة كرقيق".وتابعت: "الأمر أيضًا مفاجئ جدا لأن الولايات المتحدة تبقى مثالا إيجابيا جدا للطريقة التي يمكن أن تنبثق فيها أمة من الهجرة"، واصفة ما نقل عن ترامب بأنه تصريح يثير غضبا كبيرا ويتنافى تماما مع السلوكيات والممارسات المقبولة.وغردت بيلونومي فنسون-مواتو وزيرة خارجية بوتسوانا، بقولها: "إن ملاحظات ترامب شكلت ضربة موجعة للعلاقات الدبلوماسية بين واشنطن والدول الأفريقية.وأعلنت بوتسوانا أمس الجمعة، أنها استدعت السفير الأميركي لديها لتعرب عن "استيائها" إزاء التصريحات "العنصرية" التي نسبت إلى ترامب، وقالت الخارجية في بيان: "نعتبر أن تصريحات الرئيس الأميركي الحالي غير مسؤولة وعنصرية إلى حد بعيد".وكتب بطل العالم السابق في ألعاب القوى، برنار لاغا، الذي يحمل الجنسية الأميركية منذ 2004، على تويتر: "أنا ابن قارة عريقة اسمها أفريقيا وفخور بذلك، إن إرثي متجذر بعمق في جذوري الكينية. سيد ترامب، أفريقيا ليست مكانا قذرا".وإذ عبروا عن استيائهم من الملياردير الذي بات رئيسا، تقاسم كثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا لناطحات سحب حديثة أو مشاهد رائعة عن بلدانهم.وكانت صحيفة (واشنطن بوست) ذكرت أن الملياردير الجمهوري استقبل في مكتبه عددا من أعضاء مجلس الشيوخ للبحث في مشروع يقترح الحد من لم الشمل العائلي، في المقابل سيسمح الاتفاق بتجنب طرد آلاف الشبان الذين وصلوا في سن الطفولة إلى الولايات المتحدة.ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تذكرها أن ترامب سأل خلال المناقشات "لماذا يأتي كل هؤلاء الأشخاص القادمين من حثالة الدول إلى هذا البلد؟".وألمح الرئيس الأميركي أمس الجمعة، إلى أنه لم يستخدم العبارات المسيئة التي أثارت غضب الأمم المتحدة ودفعتها إلى وصف كلامه بأنه "عنصري".وكتب: "اللهجة التي استخدمتها في الاجتماع كانت قاسية لكنني لم استخدم هذه الكلمات".لكن السناتور الديمقراطي، ديك دوربن، أكد أن ترامب استخدم كلمة "حثالة" مرات عدة للإشارة إلى بعض الدول خلال اجتماع الخميس في البيت الأبيض محوره ملف الهجرة.من جهته، قال المتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، روبرت كولفيل، خلال مؤتمر صحافي في جنيف إنه "إذا تأكد ذلك، فإنها تعليقات صادمة ومعيبة من جانب رئيس الولايات المتحدة. آسف، ولكن لا كلمة أخرى (لوصف ما قاله ترامب) سوى عنصرية".وكتب الغاني إدمون برايم ساربونغ على موقع فيسبوك "سيد ترامب، سأرافقك يوما إلى بلد حثالة اسمه غانا". وأضاف "المحطة الأولى ستكون قصر أوسو ثم قصر إيلمينا ومن ثم أكثر من أربعين قلعة استخدمت لاعتقال نحو ثلاثين مليون عبد ضربوا واقتيدوا بحرا (إلى القارة الأميركية). ولاحقا، سأروي لك تاريخ أفريقيا وكيف حولها أناس مثلك إلى قارة حثالة".وصرح المعلق السياسي الكيني، باتريك غاتارا، لوكالة (فرانس برس) بقوله: "إن تصريحات ترامب لا تنطوي على أي جديد من جانب إدارة أميركية "عنصرية وجاهلة".وقال: "هذا لا يختلف عما تقوله هوليوود أو وسائل الإعلام الغربية عن أفريقيا منذ عقود، وما يشكل إهانة أكبر هو نفاق جميع من يدينون ترامب، علما بأنه ينبغي إدانته، من دون النظر إلى لهجتهم وسلوكهم".ودعا الناشط الكيني، بونيفاس موانغي، عبر تويتر إلى عدم الخلط بين حثالة القادة الذين ننتخبهم نحن الأفارقة وقارتنا الجميلة، قائلاً: "قارتنا مباركة لكن (مسؤولين) أمبرياليين اغتصبوها بالتعاون مع قادتنا الحثالة منذ أجيال".وفي جنوب افريقيا، اعتبر حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم أن تصريحات ترامب "مهينة للغاية".