قبيل زيارة البابا.. تفجيرات بثلاث كنائس في تشيلي

فيديو أرشيفي: الحكومة التشيلية ترفع وتيرة الحالة الامنية بعد هجوم مسلح

رام الله - دنيا الوطنوقعت عدة تفجيرات في ثلاث كنائس كاثوليكية في في سانتياغو عاصمة تشيلي أمس الجمعة، وذلك قبل زيارة بابا الفاتيكان الى البلاد.بدورها، قالت السلطات الرسمية: "إن الخسائر كانت مادية فقط والضرر طفيف".وأدانت رئيس تشيلي ميشيل باشليه التفجيرات التي وقعت ليلا، وقالت للإذاعة الرسمية: "إنه أمر غريب، لأنه ليس شيئا يمكن أن تنسبه إلى جماعة معينة"، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).من جهته، قال رئيس الشرطة، غونزالو آرايا: "إن جماعات الفوضويين قد تكون مسؤولة عن التفجيرات".وغطت شعارات معادية لزيارة البابا جدارا في كنيسة من الثلاث التي تعرضت للتخريب، فيما احترق مدخلا الكنيستين الباقيتين. وترك المهاجمون رسالة في كنيسة سانت اليزابيث في سانتياغو تحمل تهديدا للبابا.وقالت الرسالة إلى البابا فرنسيس: "القنابل التالية ستكون في ثوبك الكهنوتي".وانتقدت الرسالة سيطرة الكنيسة الكاثوليكية على الأفراد، قائلة: "لن نسلم أبدا بالسيطرة على أجسادنا وأفكارنا وأفعالنا".وقال محمد علوي المسؤول في وزارة الداخلية: "إن الحكومة التشيلية تحقق في هذه الاعتداءات".ومن المقرر أن يصل البابا إلى سانتياغو مساء الإثنين، في زيارة تستمر أسبوعا إلى تشيلي والبيرو.