قبيل زيارة البابا.. تفجيرات بثلاث كنائس في تشيلي

قبيل زيارة البابا.. تفجيرات بثلاث كنائس في تشيلي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
وقعت عدة تفجيرات في ثلاث كنائس كاثوليكية في في سانتياغو عاصمة تشيلي أمس الجمعة، وذلك قبل زيارة بابا الفاتيكان الى البلاد.

بدورها، قالت السلطات الرسمية: "إن الخسائر كانت مادية فقط والضرر طفيف".

وأدانت رئيس تشيلي ميشيل باشليه التفجيرات التي وقعت ليلا، وقالت للإذاعة الرسمية: "إنه أمر غريب، لأنه ليس شيئا يمكن أن تنسبه إلى جماعة معينة"، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).

من جهته، قال رئيس الشرطة، غونزالو آرايا: "إن جماعات الفوضويين قد تكون مسؤولة عن التفجيرات".

وغطت شعارات معادية لزيارة البابا جدارا في كنيسة من الثلاث التي تعرضت للتخريب، فيما احترق مدخلا الكنيستين الباقيتين. وترك المهاجمون رسالة في كنيسة سانت اليزابيث في سانتياغو تحمل تهديدا للبابا.

وقالت الرسالة إلى البابا فرنسيس: "القنابل التالية ستكون في ثوبك الكهنوتي".

وانتقدت الرسالة سيطرة الكنيسة الكاثوليكية على الأفراد، قائلة: "لن نسلم أبدا بالسيطرة على أجسادنا وأفكارنا وأفعالنا".

وقال محمد علوي المسؤول في وزارة الداخلية: "إن الحكومة التشيلية تحقق في هذه الاعتداءات".

ومن المقرر أن يصل البابا إلى سانتياغو مساء الإثنين، في زيارة تستمر أسبوعا إلى تشيلي والبيرو.

فيديو أرشيفي: الحكومة التشيلية ترفع وتيرة الحالة الامنية بعد هجوم مسلح

 

أخبار ذات صلة

بعد أول زيارة طبية للرئيس الأمريكي.. دونالد ترامب بصحة ممتازة

بعد أول زيارة طبية للرئيس الأمريكي.. دونالد ترامب بصحة ممتازة

بعد وصفها بـ &#34;الحثالة&#34;.. 54 دولة إفريقية تطالب ترامب بالاعتذار

بعد وصفها بـ "الحثالة".. 54 دولة إفريقية تطالب ترامب بالاعتذار

للمرة الأخيرة.. ترامب يمدد تعليق العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران

للمرة الأخيرة.. ترامب يمدد تعليق العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران

أفريقيا ترد على ترامب: عنصري وتصريحاته مهينة ومشينة

أفريقيا ترد على ترامب: عنصري وتصريحاته مهينة ومشينة

ترامب يقرر تمديد التزامه بالاتفاق النووي مع إيران

ترامب يقرر تمديد التزامه بالاتفاق النووي مع إيران

السفير الأمريكي في بنما يستقيل بعد تصريحات ترامب المهينة للدول الضعيفة

السفير الأمريكي في بنما يستقيل بعد تصريحات ترامب المهينة للدول الضعيفة

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

قاتل الفتى &#34;بدران&#34; لن يحاكم حتى بتهمة التسبب بالموت نتيجة الإهمال

قاتل الفتى "بدران" لن يحاكم حتى بتهمة التسبب بالموت نتيجة الإهمال

الاحتلال يبعد مُسنة مقدسية عن الأقصى

الاحتلال يبعد مُسنة مقدسية عن الأقصى

العملات: انخفاض ملموس على سعر صرف الدولار

العملات: انخفاض ملموس على سعر صرف الدولار

السبت: ارتفاع على درجات الحرارة والجو صافيا بوجه عام

السبت: ارتفاع على درجات الحرارة والجو صافيا بوجه عام

عربي

اليوم.. مصر تعلن أنها ستفرض حظر تجول في سيناء

اليوم.. مصر تعلن أنها ستفرض حظر تجول في سيناء

لأول مرة منذ سنوات.. عدد العائدين للعراق يفوق عدد النازحين

لأول مرة منذ سنوات.. عدد العائدين للعراق يفوق عدد النازحين

اعتقال متورطين في محاولة حرق أماكن دينية يهودية بتونس

اعتقال متورطين في محاولة حرق أماكن دينية يهودية بتونس

الأردن: النشاطات الاستيطانية الاسرائيلية غير قانونية وتشكل تهديداً لعملية السلام

الأردن: النشاطات الاستيطانية الاسرائيلية غير قانونية وتشكل تهديداً لعملية السلام

منوعات

بعد اغتصاب فتاة فرنسية .. هل ارتبط سعد المجرد بابتسام تسكت؟

بعد اغتصاب فتاة فرنسية .. هل ارتبط سعد المجرد بابتسام تسكت؟

سخرية من سيرين بسبب اسم مولودها القادم.. وردها قاسي

سخرية من سيرين بسبب اسم مولودها القادم.. وردها قاسي

داوود الشريان يرقص في زفاف ابنته .. وجنسية العريس مُفاجئة

داوود الشريان يرقص في زفاف ابنته .. وجنسية العريس مُفاجئة

بطلة &#34;حب للإيجار&#34; في موقف محرج في دبي بسبب ثقافتها

بطلة "حب للإيجار" في موقف محرج في دبي بسبب ثقافتها