السبت: ارتفاع على درجات الحرارة والجو صافيا بوجه عام

السبت: ارتفاع على درجات الحرارة والجو صافيا بوجه عام
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم السبت، صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأحد 2018/01/14:  يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
القدس 18-9 14-8 16-9 بيت لحم 18-9 15-8 17-9
رام الله والبيرة 16-8 13-7 15-8 طولكرم 22-11 20-10 22-11
نابلس 19-10 16-9 18-10 قلقيلية 22-11 20-10 22-11
جنين 22-10 20-9 21-10 سلفيت 18-9 15-8 17-9
طوباس 22-10 20-9 21-10 روابي 18-9 16-10 18-9
الخليل 17-8 13-7 15-8 غزه 21-12 19-11 21-12
أريحا 24-14 23-12 24-14 خانيونس 21-12 19-11 21-12
الأغوار الشمالية 22-12 21-10 22-12 رفح 23-11 21-10 22-11
والله تعالى أعلم

أخبار ذات صلة

الاحتلال يبعد مُسنة مقدسية عن الأقصى

الاحتلال يبعد مُسنة مقدسية عن الأقصى

الأمم المتحدة تدعو للتحقيق في القوة الاسرائيلية &#34;المميتة&#34; بالضفة وغزة

الأمم المتحدة تدعو للتحقيق في القوة الاسرائيلية "المميتة" بالضفة وغزة

العملات: انخفاض ملموس على سعر صرف الدولار

العملات: انخفاض ملموس على سعر صرف الدولار

استشهاد صياد فلسطيني (33 عاماً) في بحر مدينة رفح

استشهاد صياد فلسطيني (33 عاماً) في بحر مدينة رفح

رباح: بعد إعادة الكهرباء لغزة.. انفراجات جديدة قريبًا

رباح: بعد إعادة الكهرباء لغزة.. انفراجات جديدة قريبًا

صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة جراء إنذار كاذب

صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة جراء إنذار كاذب

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

الاحتلال يبعد مُسنة مقدسية عن الأقصى

الاحتلال يبعد مُسنة مقدسية عن الأقصى

العملات: انخفاض ملموس على سعر صرف الدولار

العملات: انخفاض ملموس على سعر صرف الدولار

السبت: ارتفاع على درجات الحرارة والجو صافيا بوجه عام

السبت: ارتفاع على درجات الحرارة والجو صافيا بوجه عام

صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة جراء إنذار كاذب

صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة جراء إنذار كاذب

عربي

اعتقال متورطين في محاولة حرق أماكن دينية يهودية بتونس

اعتقال متورطين في محاولة حرق أماكن دينية يهودية بتونس

الأردن: النشاطات الاستيطانية الاسرائيلية غير قانونية وتشكل تهديداً لعملية السلام

الأردن: النشاطات الاستيطانية الاسرائيلية غير قانونية وتشكل تهديداً لعملية السلام

محمد بن سلمان حاول حل الخلافات القطرية- المصرية

محمد بن سلمان حاول حل الخلافات القطرية- المصرية

فيديو.. وزير خارجية قطر: الإمارات حاصرتنا بسبب إمرأة

فيديو.. وزير خارجية قطر: الإمارات حاصرتنا بسبب إمرأة

منوعات

نادين الراسي تسلم سيرين عبد النور في خماسيات &#34;حدوتة حب&#34;

نادين الراسي تسلم سيرين عبد النور في خماسيات "حدوتة حب"

إيلي صعب في ورطة بسبب ممثلة إسرائيلية رغم محاولته معالجة الأمر

إيلي صعب في ورطة بسبب ممثلة إسرائيلية رغم محاولته معالجة الأمر

المتحول جنسيا &#34;هيفا ماجيك&#34; بإطلالة مثيرة في أحدث كليباته

المتحول جنسيا "هيفا ماجيك" بإطلالة مثيرة في أحدث كليباته

نجمات بوليوود مابين الحقيقة والزيف.. 30 صورة صادمة

نجمات بوليوود مابين الحقيقة والزيف.. 30 صورة صادمة