رباح: بعد إعادة الكهرباء لغزة.. انفراجات جديدة قريبًا

رباح: بعد إعادة الكهرباء لغزة.. انفراجات جديدة قريبًا
حكومة الوفاق الوطني
خاص دنيا الوطن
قال يحيى رباح القيادي في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح): إن الإجراءات الإدارية التي اتخذتها السلطة الفلسطينية منذ آذار/ مارس الماضي في طريقها للزوال، بحكم تطور العلاقة الفلسطينية عقب بدء تطبيق المصالحة الفلسطينية في قطاع غزة.

وأضاف رباح لـ"دنيا الوطن": إعادة حكومة الوفاق 50 ميغا واط، من الكهرباء الإسرائيلية إلى قطاع غزة، تمثل مرحلة مهمة، ومقدمة لإنهاء كافة أزمات قطاع غزة بشكل كامل، متابعًا: بالتأكيد هناك إنهاء لإجراءات أخرى لاحقة بعد ملف الكهرباء، وأيضاً هناك انفراجات مرتقبة لأبناء شعبنا.

وأوضح: أن المجلس المركزي المزمع عقده في 14و 15 كانون الثاني/ يناير الجاري، من الطبيعي أن يحضره وفود عربية وغير عربية، كما حدث في المؤتمر السابع الذي عُقد في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، والذي حضرته وفود كبيرة كضيوف شرف.

وأشار رباح إلى أن المجلس المركزي، سيقدم مقترحات عملية، وأفكاراً للتطبق وليست خططًا توضع في الأدراج، فهناك حرب أمريكية- إسرائيلية على الشعب الفلسطيني ومُدنه وقُراه ومقدساته، وهذا يتطلب منا الاصطفاف جنبًا إلى جنب، واستخراج أفكار ذكية ورادعة لمواجهة الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية.

وختم القيادي الفتحاوي حديثه قائلًا: "كل ما يخطر على بال الفلسطينيين، هو موجود بالمجلس المركزي، وهنا نتحدث عن فك الارتباط مع الاحتلال، وإنهاء التنسيق الأمني، وكذلك الاتفاقيات الموقعة، والتي بالتأكيد تضر الشعب الفلسطيني".

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