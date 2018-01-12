الشبيبة الفتحاوية تستنكر إعتقال سكرتيرها العام حسن فرج



حيث أشارت شبيبة فتح، بأن اعتقال سكرتيرها العام، إنما يزيدها إصرارا على مواصلة، وتصليب المقاومة الشعبية، ورفعوتيرتها في كل الميادين .





وذكر سكرتيرالعلاقات الدولية لشبيبة فتح، ونائب رئيس الاتحاد العالمي للشباب الاشتراكي رائدالدبعي، بان الشبيبة ارسلت رسائل إلى مختلف المنظمات الشبابية الدولية، ونظرائهافي جميع دول العالم، حول اعتقال سكرتيرها العام، طالبت باتخاذ مواقف حقيقية وجادةضد جرائم الاحتلال وعنصريته ضد الشباب الفلسطيني.





فيما أكد رئيس الاتحاد العام لطلبة فلسطين في بريطانيا الدكتور فؤاد شعث، بان الاتحاد قد ابرق رسائل لجميعأعضاء البرلمان البريطاني حول اعتقال فرج، مطالبا بحماية دولية لشعبنا، وانهاء مايزيد عن خمسة عقود من الظلم والتمييز العنصري في فلسطين.









رام الله - دنيا الوطنابرقت سكرتاريا حركة الشبيبة الفتحاوية في فلسطين، بيانا هذا اليوم استنكرت فيه قيام قوات الاحتلال الاسرائيلي، باعتقال عضوالمجلس الثوري لحركة فتح، وسكرتيرها العام حسن فرج، في بيت لحم، خلال مشاركته فيوقفة احتجاجية على اعتداءات المستوطنين ضد المواطنين، وضد قرار الإدارة الامريكيةبنقل سفارتها للقدس، ورفضا للاحتلال، والعنصرية والظلم الواقع على شعبنا.