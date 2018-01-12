ثلث المعتقلين المقدسيين لدى الاحتلال من الأطفال

رام الله - دنيا الوطن

أفاد الصحفي، أحمد البديري، بالقدس أن كافة النشطاء في مجال الدفاع عن حقوق الأسرى داخل فلسطين والمؤسسات الدولية كذلك يؤكدون أن ثلث المعتقلين في مدينة القدس وحدها هم من الأطفال، مشيرا إلى أن المسألة ليست الاعتقال فحسب بل هناك ترهيب وتعنيف وتعسف مع الأطفال الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية.



وأضاف البديري أنه مع اعتقال أي طفل فلسطيني فهناك عائلة خلفه تعاني حتى بعد أن يتم إطلاق سراحه، إذ يتم إجباره على الحبس المنزلي الذي ابتكره الاحتلال وفرضه على المقدسيين بإجبار الطفل أن يبقى في منزله لقرابة 3 أشهر بما يضاعف الأضرار النفسية على الأطفال وعائلاتهم والأطفال المحيطين بهم أيضا، متابعاً أن هناك أضرار جسدية فادحة يعاني منها الأطفال جراء اعتداءات الاحتلال إضافة إلى الأضرار النفسية.