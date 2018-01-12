مجدلاني يشيد بمواقف الصين من القضية الفلسطينية



وأشاد د.مجدلاني بنشاط السفير الصيني في دولة فلسطين وبالدعم الصيني الذي قدمته السفارة الصينية ، متمنياً له التوفيق في عمله الجديد في وزارة الخارجية الصينية في بكين.



ومن جانبه قال تشونغ إنه قضى فترة مهمة من حياته أثناء عمله كسفير لبلاده في دولة فلسطين، وأكد أن الشعب الفلسطيني شعب حي يحب الحرية ويتوق للاستقلال وقضيته محقة وعادلة والصين بقيادتها السياسية وحكومتها وشعبها تقف إلى جانب حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة .



كما شكر وثمن جهود د.مجدلاني السياسية والعلاقات المميزة التي جمعته ، مؤكدا الحرص على استمرار ذلك ، بما يخدم مصلحة الشعبين الفلسطيني والصيني .



وثمن د.مجدلاني المواقف الثابتة والمبدئية للرئيس الصيني تشي بينغ تجاه القضية الفلسطينية، وأن الصين بمواقفها المؤيدة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني تقف إلى جانب شعبنا وقضيته العادلة، وتؤكد حرصها على حماية الشرعية الدولية وقراراتها .