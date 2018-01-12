مواطن مهدد بالطرد يناشد الدكتور طنبورة تسديد أجرة منزله

رام الله - دنيا الوطن

ناشد مواطن من مخيم البريج اهل الخير ورئيس جمعية الفلاح الخيرية الدكتور رمضان طنبورة مساعدته في دفع أجرة ثلاثة شهور متراكمة لصاحب المنزل



وقال المواطن والذي نتحفظ على اسمه منعا للإحراج ان صاحب المنزل أمهله أسبوعا لمغادرته طوعا في حالة عدم دفع أجرة المنزل والا قام بطرده وأفراد أسرته بالقوة



وتابع المواطن" اني عاطل عن العمل واعيل أسرة مكونة من سبعة أفراد جلهم من الأطفال و مريض ولا استطيع المشي بسبب حادث طرق وقع معي قبل ثلاثة شهور جعلني ملازم الفراش بسبب الكسور والبلاتين والجبس ".



وناشد المواطن اهل الخير خاصة الدكتور رمضان طنبورة هذا الرجل الشهم الذي يعمل كل ما بوسعه لمساعدة الناس الغلابة والفقراء والمرضى والمحتاجين ان يساعدني على الأقل في دفع أجرة المنزل المتراكمة والتي تقدر ٣٠٠ دينار أردني لأنني مهدد بالطرد بعد اسبوع في حالة عدم سداد هذا المبلغ وساصبح مع أفراد أسرتي في الشارع بالإضافة إلى توفير ثمن العلاج حتى استطيع ان اقف على قدماي



للتواصل مع هذا المواطن المهدد بالطرد من منزله التواصل على 0592681947