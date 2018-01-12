شرطة بيت لحم تقبض على شخصين من أخطر مروجي المخدرات



وأضاف ارزيقات أنه بسماع أقوالهما أفادا بأنهما يخفيان كميات من المخدرات في منزل لهما، وبعد الحصول على إذن تفتيش من النيابة العامة توجهت قوة من الشرطة للمنزل وبتفتيشه عثرت على كميات من مواد يشتبه أنها القنب الهندي المهجن بلغت 1.5 كغم تقريبا و52 حبة يشتبه أنها مخدرة، إضافة لمبلغ مالي يستعمل في التجارة وأكياس للتعبئة وأدوات للتعاطي.



وبيّن ارزيقات أنه تم التحرز على المضبوطات وتوقيف الشخصين لحين عرضهما على النيابة العامة.



رام الله - دنيا الوطنقبضت شرطة محافظة بيت لحم، مساء اليوم الجمعة، على شخصين يعتبران من أخطر مروجي المواد المخدرة، وضبطت معهما كميات كبيرة من المواد والحبوب المخدرة.وقال المتحدث باسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات، في بيان صحفي، إنه بناء على معلومات مؤكدة وردت لإدارة مكافحة المخدرات في شرطة بيت لحم تفيد بوجود شخصين في منطقة قريبة من جدار الفصل العنصري بحوزتهما كميات من المخدرات ويريدان توزيعها في المحافظة، تحركت على الفور قوة من شرطة مكافحة المخدرات للمكان وتمكنت من القبض عليهما وبحوزتهما كمية من المواد التي يشتبه أنها مخدرة.