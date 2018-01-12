وزير الخارجية الايفواري: موقف ساحل العاج ثابت في دعم القضية الفلسطينية

وزير الخارجية الايفواري: موقف ساحل العاج ثابت في دعم القضية الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الشؤون الخارجية الإيفواري مارسيل أمون تانو، إن موقف ساحل العاج ثابت في دعم القضية الفلسطينية ومدينة القدس، وإن مواقفهم في السياسة الخارجية ستنسجم دوما مع عضويتهم في الجمعية العامة والمنظمات الدولية.

وأكد، خلال لقاءه وفد مجلس السفراء العرب، اليوم الجمعة، أن ساحل العاج دولة مستقلة وذات سيادة، وأن لا أحد يرغمها على اتخاذ موقف مخالف لسياستها الخارجية، وأن بالإمكان التعويل على موقف ساحل العاج بالنسبة للقدس، وأنها ستكون خلال عضويتها في مجلس الأمن مع الشرعية الدولية ومع احترام القانون الدولي.

وقدم مجلس السفراء العرب الشكر لساحل العاج على تصويتها لصالح قرار الجمعية العامة برفض الإعلان الأميركي بشأن القدس، وعدم استجابتها للتهديد الأميركي.

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