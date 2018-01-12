الأمم المتحدة: تصريحات ترامب بشأن اللاجئين "عنصرية"

الأمم المتحدة: تصريحات ترامب بشأن اللاجئين "عنصرية"
رام الله - دنيا الوطن
ندد مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، بتصريحات منسوبة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، يصف فيها مهاجرين من أفريقيا وهايتي، بأنهم ينحدرون من "أوكار قذرة" قائلاً إن هذه تصريحات "عنصرية".

وأكد مصدران أميركيان مطلعان، إن ترامب تساءل لماذا تريد الولايات المتحدة، أن تستقبل مهاجرين من هايتي ودول أفريقية، مشيراً إلى بعضها بتعبير "حثالة الدول".

وأوضح المتحدث باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، روبرت كولفيل، خلال إفادة صحفية في جنيف، عندما سُئل عن التصريحات، إنه "لا توجد كلمة أخرى يمكن أن يستخدمها المرء سوى (عنصرية)، لا يمكنك أن تصف دولاً وقارات بأكملها بأنها (حثالة) لأن كل سكانها ليسوا من البيض ومن ثم فهم غير مرحب بهم".

وقالت صحيفة (واشنطن بوست) الأميركية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحامل بعنف خلال اجتماع، أمس الخميس، في البيت الأبيض حول الهجرة، على دول أفريقية وهايتي التي وصفها بـ"الأوكار القذرة".

وكان الملياردير الجمهوري، قد استقبل في مكتبه عدداً من أعضاء مجلس الشيوخ بينهم الجمهوري ليندسي غراهام والديمقراطي ريتشارد دوربن، للبحث في مشروع يقترح الحد من لم الشمل العائلي، ومن دخول القرعة على البطاقة الخضراء.

في المقابل، سيسمح الاتفاق بتجنب طرد آلاف الشبان الذين وصلوا في سن الطفولة إلى الولايات المتحدة.

ونقلت الصحيفة، أن ترامب سأل خلال المناقشات "لماذا يأتي كل هؤلاء الأشخاص القادمين من أوكار قذرة إلى هذا البلد؟". وأضافت أنه كان يشير بذلك إلى دول في أفريقيا وهايتي والسلفادور، موضحاً أن الولايات المتحدة، يجب أن تستقبل بدلاً من ذلك مواطنين من النرويج، التي التقى رئيس حكومتها، أمس الخميس.

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