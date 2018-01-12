بريطانيا تدين عزم إسرائيل بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية





وتابع ما يقلقنا بشكل خاص الموافقة على تصاريح بناء مستوطنات في الخليل لأول مرة منذ 15 عاماً.





وأكد أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتقوض الإمكانية الفعلية لحل الدولتين، كما تقوض الاعتقادات بالتزام إسرائيل بهذا الحل".



رام الله - دنيا الوطنأعرب وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، عن إدانته لمضي السلطات الإسرائيلية في خططها لبناء 2,900 وحدة استيطانية في أنحاء محتلفة من الضفة الغربية.وقال وزير الخارجية، بوريس جونسون: "تدين المملكة المتحدة بشدة، مُضي السلطات الإسرائيلية بخطط ومناقصات وتصاريح لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية.