مجلس السفراء العرب في هولندا يعقد اجتماعا لمتابعة ملف القدس

مجلس السفراء العرب في هولندا يعقد اجتماعا لمتابعة ملف القدس
رام الله - دنيا الوطن
- عقد مجلس السفراء العرب في المملكة الهولندية، اجتماعا في مقر سفارة دولة فلسطين لبحث ومتابعة آخر المستجدات الخاصة بالقضية الفلسطينية وموضوع القدس.

حيث وضعت سفيرة دولة فلسطين لدى المملكة الهولندية روان سليمان، السفراء العرب في صورة الإجراءات والتشريعات الإسرائيلية التي تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني، وتحركات القيادة لمواجهة هذه الإجراءات الاحتلالية.

كما بحث السفراء السبل والخطوات لتوضيح الموقف العربي، واتفقوا على متابعة القضايا الخاصة بالعمل العربي المشترك في هولندا، من أجل الدفاع عن المصالح العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، واستمرار التنسيق لمتابعة المستجدات.

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