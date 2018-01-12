فيديو: حوار مع وزير الخارجية القطري

رام الله - دنيا الوطنأعلن محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير خارجية قطر، عن أن الأمير محمد بن سلمان حاول حل الخلافات القطرية المصرية عندما كان وليا لولي العهد السعودي.وقال الوزير القطري: "نقدر مصر كدولة عربية مركزية، لها دور قيادي بين الدول العربية، ونقدر خيارات الشعب المصري، مهما كانت تلك الخيارات وليس لنا أي تدخل فيها"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).واضاف: "ولكن بالفعل حدثت بعض الخلافات في 2013 بعد إزاحة الرئيس المنتخب محمد مرسي، وهي الخلافات التي حاولنا تجاوزها ولم ننجح، ليسيطر الفتور على العلاقات بين البلدين".وأضاف: "كانت هناك محاولات خلال مناورات رعد الشمال في حفر الباطن لحل الخلافات، حيث اجتمع الأمير تميم بن حمد مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بحضور الأمير محمد بن سلمان. وقال ابن سلمان إن السعودية تريد تقريب وجهات النظر بين قطر ومصر، وتم الاتفاق على أن يعقد اجتماع ثلاثي بين وزراء الخارجية لمناقشة الخلافات ومحاولة حلها، إلا أن المملكة لم تدعُ لأي اجتماعات".