الشعبية: مُساءلة الرئيس والتنفيذية لعدم تنفيذ قرارات المركزي السابق "أمرٌ نظاميّ"

الشعبية: مُساءلة الرئيس والتنفيذية لعدم تنفيذ قرارات المركزي السابق "أمرٌ نظاميّ"
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
أكد كايد الغول، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن الجبهة ستعمل بقوّة كي تُفضي اجتماعات المجلس المركزي المُقبلة إلى قراراتٍ، تعكس نبض الشعب الفلسطيني، وألّا تكون "شكليّة استخداميّة"، كما ستُحارب من أجل تنفيذها.

وأضاف الغول، قُبيل بدء انعقاد لقاءات المجلس المركزي الأحد المُقبل: أنّ مُساءلة الرئيس الفلسطيني والقيادة التنفيذية على عدم تنفيذ قرارات المجلس المركزي الأخيرة، هو أمرٌ نظاميّ ضمن مهام المجلس، وهذا ما ستطرحه الجبهة في اللقاءات المُرتقبة، كمدخلٍ لتصويب الحالة الفلسطينية والخروج من دوامة عدم تنفيذ قرارات المؤسسات الوطنية، وعدم انتظام اجتماعاتها.

وأعرب الغول عن تمنّيه بأن تكون مُشاركة حركتي حماس والجهاد الإسلامي، فاعلة ومُؤثّرة، وألّا تقتصر على المُشاركة الرمزيّة الشكلية.

وأكّد أن مُشاركتهما ستُؤثر إيجابًا على الحوارات المُقبلة في المجلس المركزي، وستُضاعف وزن القوى والفصائل التي تُعارض نهج المفاوضات، وتدعو لسحب الاعتراف بإسرائيل والانسحاب من الاتفاقات الموقّعة معها والالتزامات المترتبة عليها.

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