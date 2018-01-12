ترامب عن مهاجري دول إفريقيا وأمريكا اللاتينية: "ثقوب قذرة"

ترامب عن مهاجري دول إفريقيا وأمريكا اللاتينية: "ثقوب قذرة"
الرئيس الامريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماع مع أعضاء في الكونغرس بالبيت الأبيض أن بلاده لا تحتاج مهاجرين من "الثقوب القذرة".

وأفادت صحيفة (Politico) بأن ترامب قال أثناء اجتماع مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ قدمت إلى البيت الأبيض لتعرض على الرئيس حلا وسطا بشأن المهاجرين من هايتي والسلفادور والدول الإفريقية: "ما حاجتنا لهؤلاء القادمين من الثقوب القذرة"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

ورد الرئيس الأمريكي على  مقترح أعضاء مجلس الشيوخ بالقول إنه يجب على الولايات المتحدة أن تقبل مهاجرين من دول مثل النرويج التي كان ترامب اجتمع أمس الأول برئيسة وزرائها إرنا سولبرغ.

ولم ينكر البيت الأبيض صدور مثل هذا التعليق من الرئيس الأمريكي، بل رأى المتحدث باسم الإدارة الأمريكية راج شاه أن "بعض الساسة في واشنطن يفضلون الدفاع عن مصالح الدول الأخرى، لكن الرئيس ترامب يدافع دائما عن مصالح الشعب الأمريكي".

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