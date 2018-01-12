إصابة العشرات بالاختناق الشديد في مسيرة بلعين الأسبوعية

إصابة العشرات بالاختناق الشديد في مسيرة بلعين الأسبوعية
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
انطلقت اليوم، مسيرة شعبية حاشدة من وسط قرية بلعين باتجاه
جدار الفصل العنصري الجديد بالقرب من أبو ليمون، وشارك في المسيرة التي دعت إليها اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بلعين، أهالي قرية بلعين، ونشطاء سلام إسرائيليون ومتضامنون أجانب وفاء وانتصاراً للقدس والمقدسات
الإسلامية، وتنديداً بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ورفع المشاركون في المسيرة الأعلام الفلسطينية، وجابوا شوارع
القرية، وهم يرددون الهتافات والأغاني الداعية إلى الوحدة الوطنية، والمؤكدة على ضرورة التمسك بالثوابت الفلسطينية، ومقاومة الاحتلال وإطلاق سراح جميع الأسرى والحرية لفلسطين والحرية لأسرى المقاومة الشعبية، وعلى رأسهم الطفلة الأسيرة عهد التميمي.

وعند وصول المتظاهرين إلى منطقة أبو ليمون، كشفوا كمائن
عديدة لجنود الاحتلال الإسرائيلي بين حقول الزيتون، وبعد ذلك حصلت مواجهات بين المتظاهرين من جهة وجنود الاحتلال الإسرائيلي من جهة أخرى، حيث قام الجنود بملاحقة المتظاهرين بين حقول الزيتون، وحتى مشارف القرية من الجهة الغربية وإطلاق القنابل الغازية والرصاص المعدني المغلف بالمطاط والقنابل الصوتية، مما أدى إلى إصابة العشرات بحالات الاختناق الشديد.

وتأتي فعالية هذا اليوم وفاء وانتصاراً للقدس والمقدسات الإسلامية في جمعة الغضب،  وتنديداً بقرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب بإعلان القدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي، وتؤكد اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بلعين على لسان منسقها الإعلامي الدكتور راتب أبو رحمة على توسيع وتفعيل ظاهرة المقاومة
الشعبية في كافة محافظات الوطن.

من جهة أخرى، أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم من سجن (عوفر) العسكري عن الناشط في المقاومة الشعبية أشرف أبو رحمة، بعد انتهاء محكوميته ثلاثة شهور وغرامة مالية قيمتها حمسة آلاف شيكل.

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