فيديو.. وزير خارجية قطر: الإمارات حاصرتنا بسبب إمرأة

فيديو: لقاء مع وزير الخارجية القطري

وأرسل ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد مبعوثين لأمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عام 2015 للمطالبة بتسليم المرأة"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وأضاف: "رفض الأمير تميم تسليم المرأة كونها غير مطلوبة في جرم جنائي، وبهذا سيكون تسليمها مخالفاً للقانون الدولي والدستور القطري، حيث إن المادة 58 من الدستور، تحرم علينا تسليم أي لاجئ لأسباب سياسية، كما أن أخلاقنا كعرب وتقاليدنا كخليجيين لا تسمح لنا بتسليم المرأة".وأكد وزير الخارجية القطري، أن الشيخ تميم شدد على ضرورة عدم السماح لأي شخص باستخدام الدوحة كمنصة للهجوم على الإمارات أو أي دولة خليجية.وتابع: "عندما طرحنا موضوع الهجمات الإعلامية، أعادت الإمارات طرح موضوع زوجة المعارض، وبينوا أنه مقابل تسليمها تتوقف الهجمات الإعلامية".وأضاف آل ثاني: "الأمير تميم شدد مجدداً على موقفه بعدم تسليم المرأة، كونها لم تخالف شروط الإقامة في قطر، لترد الإمارات بأن التنسيق الثنائي سيتوقف بشكل تام".وفي سياق متصل، كشف الوزير القطري، أن التحقيقات التي جرت في جريمة قرصنة وكالة الأنباء القطرية، أثبتت تورط دولتين من دول الحصار في هذه الجريمة رافضاً ذكر اسميهما، معلناً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما.