أول نشاط لزعيم كوريا الشمالية في 2018

أول نشاط لزعيم كوريا الشمالية في 2018
كيم جونج اون الزعيم الكوري الشمالي
رام الله - دنيا الوطن
بدأ الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون عامه الجديد، بزيارة تفقدية لأكاديمية العلوم الوطنية كأول نشاط رسمي له.

ووفق وسائل إعلام كورية شمالية، اليوم الجمعة، فقد قالت: إن الزعيم كيم تفقد أكاديمية العلوم الوطنية، برفقة نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال بارك تيه سونغ، ومدير اللجنة المركزية للحزب، تشوي دونغ ميونغ، ونائب مدير اللجنة، جو يونغ وون.

وقال كيم إن أكاديمية العلوم تساهم في تنمية الاقتصاد وتحسين المعاشات الشعبية وسط الظروف الصعبة.

وأكد زعيم كوريا الشمالية أنه "لا توجد صعوبات لا يمكن التغلب عليها بالنسبة لبلادنا، حتى ولو فرض علينا العدو عقوبات لـ 10 سنوات أو حتى 100 سنة، وذلك بفضل القواعد الأساسية للاقتصاد الوطني الذاتي، وقدراتنا في العلوم والتكنولوجيا والقوى العاملة الذكية في هذه المجالات".

فيديو أرشيفي: أغرب التهديدات من قبل زعيم كوريا الشمالية

 

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