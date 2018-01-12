هذا أصغر رئيس حكومة في العالم

هذا أصغر رئيس حكومة في العالم
سيباستيان كورتز
رام الله - دنيا الوطن
رجحت استطلاعات الرأي العالمية، بعد انتهاء الاقتراع في النمسا، فوز حزب الشعب المحافظ وزعيمه سيباستيان كورتز، في الانتخابات التشريعية التي جرت اليوم، متقدماً على الاشتراكيين واليمينيين.

ووفق القناة التلفزيونية النمساوية الرسمية، فإن التوقعات تشير إلى نيل حزب الشعب المحافظ 30.2% من الأصوات، يليه حزب الحرية المناهض للهجرة بنسبة 26.8 في المئة، ومن ثم الاشتراكيين الديمقراطيين بنسبة 26.3%.

وفي حال فوز حزب الشعب في الانتخابات سيصبح زعيمه سيباستيان كورتز، وزير الخارجية الحالي، أصغر مستشار (رئيس حكومة) في تاريخ البلاد (31 عامًا).

ويحكم البلاد حالياً ائتلاف يضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة المستشار الحالي كريستيان كيرن وحزب الشعب، ولكن كورتز، دعا إلى إنهاء هذا التحالف عندما تولى رئاسة حزبه في أيار/ مايو، مما أدى إلى إجراء انتخابات مبكرة.

وتعهد كورتز، بإغلاق الطرق الرئيسية للمهاجرين إلى أوروبا من خلال البلقان وعبر البحر المتوسط، وسط شعور كثير من الناخبين بأن البلاد تعرضت لاجتياح، عندما فتحت حدودها في 2015 أمام موجة من مئات الآلاف من الفارين من الحرب والفقر في الشرق الأوسط ومناطق أخرى.

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