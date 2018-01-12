البشير مرتدياً الزي العسكري: نريد الشهادة واللحاق بالسابقين

رام الله - دنيا الوطنعبر الرئيس السوداني عمر البشير عن تمنيه للشهادة واللحاق بمسؤولين سودانيين قتلا في سنوات سابقة في كارثتين جويتين.وارتدى البشير، الزي العسكري أمام جمع حاشد بولاية سنار، وقال: "كلنا شوق للحاق بإخواننا الشهداء.. الزبير محمد صالح وإبراهيم شمس الدين".والمعنيان هما: الزبير محمد صالح، نائب الرئيس السوداني، والذي قضى نحبه في حادث تحطم طائرة بمنطقة الناصر جنوب السودان في شباط/ فبراير 1998، والعقيد إبراهيم شمس الدين، الذي فارق الحياة هو الآخر جراء كارثة جوية بجنوب السودان في نيسان/ أبريل 2001.وخاطب البشير الحشود أمامه بمناسبة ذكرى الشهيد قائلا: "عهدنا للشهداء أن تظل راية الجهاد مرفوعة رغم كيد الخائنين والمتربصين والمتمردين"، مضيفًا أن "الراية التي استشهد من أجلها الأبطال، وبذلوا أرواحهم فداء للوطن ستظل مرفوعة"، مؤكداً الاستعداد لدحر أي عدوان على البلاد.