الديمقراطية تدعو لتطوير الموقف الفرنسي والبريطاني للضغط على إسرائيل

رام الله - دنيا الوطن

أشادت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في تصريح لها اليوم الجمعة، بمواقف فرنسا وبريطانيا، ومبعوث الأمم المتحدة في إدانة القرارات التي اتخذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ببناء أكثر من "1100" وحدة سكنية استيطانية في عشرين مستوطنة مختلفة، في أنحاء الضفة الفلسطينية، ولا سيما بناء سبعة مرافق، بعض هذه المرافق والوحدات الاستيطانية، سيتم بناؤها في مستوطنة (نتيف هأفوت)، وهي بؤرة استيطانية أقرت المحكمة الإسرائيلية العليا إخلاءها في آذار/ مارس 2018.



كما أشادت الجبهة في بيان لها، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بهذه المواقف التي اعتبرت أن الاستيطان يتنافى مع القانون الدولي، ويشكل انتهاكاً للقرار 2334 في مجلس الأمن الدولي الذي صدر نهاية العام 2016 بإجماع أعضائه، كما أن من شأن الاستيطان تعريض السلم والأمن في المنطقة للخطر.



ودعات أوروبا وبريطانيا والأمم المتحدة، "للعمل على تطوير موقفها من الاستيطان، والانتقال نحو إجراءات عملية وفعلية ضاغطة على سلطات الاحتلال، تلعب الدور المطلوب في دعم نضالات الشعب الفلسطيني من أجل حقه المشروع في الخلاص من الاحتلال والاستيطان، وبناء دولته الوطنية المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 حزيران/ يونيو 67، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم الحق في العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948".



كما دعت "الديمقراطية" القيادة الفلسطينية الرسمية للبناء على هذا التطور الإيجابي في الموقف الدولي، إن في مجلس الأمن الدولي، أو في الجمعية العامة للأمم المتحدة، برفض قرار إدارة ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وفي إدانة الاستيطان، والعمل على تدويل قضية الاستيطان، بنقلها مرة أخرى إلى المحافل الدولية في الأمم المتحدة، وفي محكمة الجنايات الدولية باعتبار الاستيطان ونهب الأرض، وتهويد القدس، وانتهاك قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، يشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، ويضع إسرائيل في مصاف الدول المارقة.