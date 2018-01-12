كانت مقررة الشهر المقبل.. ترامب يلغي زيارته إلى لندن

كانت مقررة الشهر المقبل.. ترامب يلغي زيارته إلى لندن
الرئيس الامريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
قرر الرئيس الامريكي دونالد ترامب إلغاء زيارته الى العاصمة البريطانية لندن، والتي كانت مقررة الشهر المقبل، لافتتاح سفارة أمريكية جديدة.

ويأتي قرار ترامب الذي أعلنه في تغريدة قرابة منتصف الليل وسط تقارير اعلامية بان الزيارة ستثير احتجاجات في بريطانيا، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).

واشار ترامب في تغريدته إلى أنه عدل عن الرحلة المقررة اساسا الشهر المقبل لعدم رضاه عن موقع السفارة الجديدة وكلفة بناءها.

وقال ترامب: "السبب وراء الغاء زيارتي الى لندن هو انني لست معجبا بقيام ادارة الرئيس الاميركي السابق باراك اوباما ببيع السفارة التي كانت في افضل موقع في لندن لقاء مبلغ زهيد وبناء سفارة جديدة في موقع بعيد لقاء 1.2 مليار دولار"، مضيفا "اتفاق سيء، كانوا يريدون أن أقص الشريط لكن لا".

وكانت وسائل إعلام بريطانية قد تحدثت في السابق عن إلغاء الزيارة المثيرة للجدل.

ونقلت صحيفة (ذا جارديان) البريطانية عن مصادر حكومية قولها: "إن ترامب تراجع عن فكرة زيارة بريطانيا.. وسط مخاوف من مظاهرات حاشدة".

وقالت صحيفة (ديلي ميل): "إن ترامب تراجع بسبب مخاوف من ألا يكون محل ترحاب".

وكانت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي قد وجهت دعوة لترامب للقيام بزيارة رسمية لبلادها عندما التقت به في البيت الابيض بعد وقت قصير من توليه المنصب العام الماضي.

فيديو ارشيفي: تيريزا ماي ترفض سحب الدعوة الموجهة لترامب لزيارة بريطانيا

 

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