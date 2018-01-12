استمرار الاتهامات الأمريكية لحزب الله بالإتجار بالمخدرات والأخير يرد









فيديو أرشيفي.. سكاي نيوز: حزب الله.. المخدرات كمصدر للتمويل





وكان القضاء الأميركي، أنشأ وحدة خاصة للتحقيق حول (حزب الله) اللبناني، الذي تتهمه واشنطن بالحصول على تمويل عبر الإتجار بالمخدرات.

رام الله - دنيا الوطنردّت مصادر قريبة من حزب الله اللبناني، على الاتهامات الأميركية، بحصول الحزب على تمويل عبر الإتجار بالمخدرات، ووصَفتها بأنها "اتهامات كاذبة ولا تستحق حتى التعليق عليها".وقالت مصادر لصحيفة (الجمهورية): الجميعُ هنا في لبنان، يعلم انّ هذه الاتهامات ليست سوى أداةً سياسية لتوجيه الاتهامات إلى حزب الله، بسبب موقفه المعروف في المقاومة ضد إسرائيل.وتابعت: غير خافٍ على أحد أنّ الإدارات الأميركية المتعاقبة عملت بمختلف أجهزتِها على تشويه صورة حزب الله، في مجالات عدة، والجميع يَعلم موقف الحزب الأخلاقي والشرعي والديني تجاه المخدّرات والإتجار بها.وختمت، بالإشارة إلى أنها جزء من حملة أميركية كبيرة على المستوى الدولي، تستهدف محاصرةَ حزب الله، وكذلك هي استكمال لِما حاولت الإدارة الأميركية اأ تفعله في موضوع العقوبات المالية على الحزب، وبيئته الشعبية، وفق المصدر.