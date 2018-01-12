سامي عنان يترشح أمام السيسي في الانتخابات المصرية

سامي عنان يترشح أمام السيسي في الانتخابات المصرية
الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الأسبق
رام الله - دنيا الوطن
اختار حزب مصر العروبة الديمقراطي، رئيسه الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الأسبق، مرشحاً له في انتخابات الرئاسة المقبلة.

وقال الأمين العام للحزب، سامي بلح، إن مؤتمراً صحفياً، سيعقد في مقر الحزب بالدقي، لإعلان ذلك للشعب المصري.

إلى ذلك، نشرت الصفحة الرسمية للفريق سامي عنان بموقع التواصل الاجتماعي، بياناً، أعلن فيه رسمياً ترشحه للانتخابات الرئاسية في مصر هذا العام.

وكان بلح قال في تدوينة سابقة: "ليس كل من يترشح لانتخابات الرئاسة أمام الرئيس الحالي كومبارس أو خائن.. كل من يترشح هو ابن من أبناء هذا البلد، وعلينا أن نحترمه، وأن نستمع إليه وإلى برنامجه الانتخابي، وأن نترك الاختيار الأمثل والأنسب للشعب، فالشعب هو صاحب القرار النهائي في اختيار من يحكمه". 

وأضاف: من المهم أن يتوفر للشعب عملية انتخابية حرة ونزيهة، تعبر تعبيراً حقيقياً عن إرادته، دون تدخل من هنا أو هناك.



فيديو: معلومات عن سامي عنان

 

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