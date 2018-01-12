السفارة الإسرائيلية في مصر غاضبة

السفارة الإسرائيلية في مصر غاضبة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قدم دافيد جوڤرين، ‏سفير إسرائيل لدى مصر، يوم أمس الخميس، احتجاجًا رسميًا للسلطات المصرية؛ لعدم تلقيه الدعوة للمشاركة في مناسبات دبلوماسية تجريها مصر.

ووفقًا لهيئة البث الإسرائيلية، فقد نشرت على موقعها، أن الاحتجاج الإسرائيلي قُدم للمصريين، رغم ما وصفتها بالعلاقات الاستراتيجية بين ‫إسرائيل و‫مصر، بحسب ما نقلت وكالة (سبوتنيك).

وعبر السفير الإسرائيلي جوڤرين، للسلطات المصرية في برقية رسمية عن استياء حكومته من عدم دعوة الممثلين الدبلوماسيين الإسرائيليين في السفارة لإحاطات إعلامية مختلفة، وعلى وجه الخصوص تلك التي تنظمها وزارة الخارجية المصرية، وذلك بعد أن تبيّن له أن جميع السفارات الأجنبية دُعيت بانتظام لمناسبات رسمية.

وجاء في البرقية الإسرائيلية: "السفارة الإسرائيلية في القاهرة تود أن تعرب عن استيائها لعدم دعوتها مطلقاً إلى هذه اللقاءات وإحاطات إعلامية أخرى تجريها وزارة الخارجية المصرية، في ظل العلاقات الاستراتيجية للغاية والمهمة بين البلدين"، ووفقاً لهيئة البث الإسرائيلية، فإن المداولات التي تمت مؤخرًا، عالجت في جزء منها محاربة مصر لتنظيم الدولة.

فيديو أرشيفي.. افتتاح السفارة الإسرائيلية في الثمانينات لأول مرة

 

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