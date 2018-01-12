إيفانكا ترامب قد تخضع للتحقيق بسبب أبيها

إيفانكا ترامب قد تخضع للتحقيق بسبب أبيها
إيفانكا ترامب
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر آدم شيف نائب رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأميركي، أن شهادات إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستكون مفيدة في التحقيق في "التدخل الروسي" في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

ووفقًا لصحيفة (بوليتيكو) فقد نقلت عن شيف قوله: "أعتقد أن شهاداتها في اللجنة، قد تكون مفيدة للغاية"، مضيفاً أنه من الضروري استجواب نحو 10 شهود آخرين لإدراك القضية بالكامل.

ولم يتمكن البرلماني من تأكيد أن أسباب الاستجواب المحتمل لإيفانكا ترامب، تعود إلى اتصالاتها مع أحد المشاركين في اللقاء الذي جرى في مبنى "ترامب تاور" عام 2016، وقال: "أظن أنه إذا كانت هناك معلومات ثابتة تدل على أن إيفانكا ترامب كانت تتصل بأحد المشاركين في هذا اللقاء، فمن الضروري تقديم هذه المعلومات".

وكانت صحيفة (واشنطن بوست) نقلت سابقاً عن مسؤولين أميركيين تتوفر لديهم معلومات استخباراتية، أفادت أن صهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنر، اقترح أثناء لقائه السفير الروسي لدى واشنطن سيرغي كيسلياك في مبنى "ترامب تاور"، إقامة قناة اتصال سرية بين موسكو ومجموعة ترامب باستخدام المقرات الدبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة.

إلى ذلك، قالت صحيفة (نيويورك تايمز): إن كوشنر كان من الممكن أن يلتقي رئيس مصرف "فنيش إيكونوم بنك" الروسي سيرغي غوركوف في كانون الأول/ ديسمبر عام 2016 لإقامة "خط الاتصال المباشر" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خارج قنوات الاتصال القائمة.

فيديو أرشيفي.. التحقيقات في التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية تطال صهر ترامب

 

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