طائرة حربية إماراتية تخترق المجال الجوي لقطر

فيديو أرشيفي.. تعرف على أول إماراتية تقود طائرة حربية في سلاح الجو



رام الله - دنيا الوطنتقدمت دولة قطر بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد دولة الإمارات، بسب ما اعتبرته خرق طائرة حربية إماراتية للمجال الجوي القطري.ووفق ما نقلت قناة (الجزيرة)، ففي رسالة سُلّمت نسخة منها للأمين العام للأمم المتحدة أيضاً، اعتبرت البعثة القطرية في الأمم المتحدة هذه الحادثة انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة قطر وسلامة حدودها وأراضيها، ولأحكام القانون الدولي، كما قال إنها تأتي في سياق الإجراءات الاستفزازية غير المسؤولة التي تقوم بها الإمارات ضد قطر، بحسب توصيف القناة.وقالت مندوب قطر لدى الأمم المتحدة علياء أحمد بن سيف آل ثاني: إنه في يوم الخميس 21 كانون الأول/ ديسمبر 2017، قامت طائرة حربية إماراتية باختراق المجال الجوي لجولة قطر، واستمر الاختراق لمدة دقيقة واحدة على ارتفاع نحو 33 ألف قدم وبسرعة 460 عقدة فوق المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة قطر.وأُرفقت بالشكوى صوراً موثقة، تؤكد اختراق طائرة إماراتية المجال الجوي القطري، وتفاصيل تتعلق بالحادثة التي تأتي في ظل الحصار الذي تشترك فيه الإمارات منذ 5 حزيران/ يونيو الماضي.وأوضحت، أن بلادها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن حدودها ومجالها الجوي وأمنها القومي، حفاظاً على حقها السيادي المشروع، وفقاً للقوانين الدولية إذا تكررت الانتهاكات.