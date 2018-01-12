الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين في طولكرم

رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خمسة مواطنين في بلدة علار شمال طولكرم فجر اليوم الجمعة، وذلك بعد اقتحام منزلهم وتفتيشه، والاعتداء بالضرب على أفراد عائلتهم.



وقال مؤيد طقاطقة، والد أحد المعتقلين: "إن قوة عسكرية كبيرة، داهمت المنزل الساعة الواحدة فجراً بشكل وحشي، وفتشته تفتيشاً دقيقاً، وعبثت وحطمت بعض محتوياته، قبل أن تعتقل نجله يزن (17عاماً)، في الوقت الذي سرق فيه جنود الاحتلال مبلغاً من المال قدر بـ (17400) شيكل، و(750) ديناراً، إضافة إلى (600) دولار"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



وأضاف: "إن قوات الاحتلال اقتحمت منازل أشقائه المجاورة لمنزله، واعتدت على ابن شقيقه الأسير المحرر عرفات نزار طقاطقة (25 عاماً) بالضرب المبرح، مما تسبب بكسر يده ونقله ووالده إلى مستشفى الشهيد ثابت بطولكرم لتلقي العالج، كما قامت بتكسير زجاج سيارته، وسرقة قطع مركبات خاصة بهم، واعتقلت شقيقيه إياد معروف طقاطقة (40 عاماً)، وابنه محمد إياد طقاطقة (20 عاماً)، ونهاد معروف طقاطقة (52 عاماً)، وابن شقيقه معروف نزار طقاطقة (36 عاماً)".



ولفت إلى أن قوات الاحتلال، انسحبت من منازلهم الساعة الخامسة فجراً.