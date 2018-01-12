مستوطنون يعتدون بالحجارة على مركبات المواطنين في الأغوار

رام الله - دنيا الوطن

تعرضت مركبات المواطنين المارة على حاجز الحمرا المقام في الأغوار، مساء أمس الخميس، لاعتداءات بالحجارة من قبل المستوطنين، الذين تجمهروا قرب الحاجز.



وفي التفاصيل، قال توفيق الحج محمد رئيس مجلس قروي فروش بيت دجن: "إن مستوطنين تجمعوا بحماية جنود وشرطة الاحتلال، ورشقوا سيارات المواطنين التي تجتاز الحاجز بالحجارة، دون وقوع إصابات أو أضرار"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



وأشار الى أن الجنود، احتجزوا عدداً من المركبات الفلسطينية بينها سيارة إسعاف.