الجمعة: انخفاض على درجات الحرارة والجو غائم جزئياً إلى صافٍ

الجمعة: انخفاض على درجات الحرارة والجو غائم جزئياً إلى صافٍ
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم الجمعة، غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من  معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

السبت 2018/01/13: يكون الجو صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأحد 2018/01/14:  يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
القدس 18-9 14-8 16-9 بيت لحم 18-9 15-8 17-9
رام الله والبيرة 16-8 13-7 15-8 طولكرم 22-11 20-10 22-11
نابلس 19-10 16-9 18-10 قلقيلية 22-11 20-10 22-11
جنين 22-10 20-9 21-10 سلفيت 18-9 15-8 17-9
طوباس 22-10 20-9 21-10 روابي 18-9 16-10 18-9
الخليل 17-8 13-7 15-8 غزه 21-12 19-11 21-12
أريحا 24-14 23-12 24-14 خانيونس 21-12 19-11 21-12
الأغوار الشمالية 22-12 21-10 22-12 رفح 23-11 21-10 22-11
والله تعالى أعلم

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