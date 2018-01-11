الآلاف حول العالم يغردون في وجه ترامب: القدس توحدنا

الآلاف حول العالم يغردون في وجه ترامب: القدس توحدنا
رام الله - دنيا الوطن
انطلقت مساء الخميس، حملة عالمية تحت عنوان " يوم القدس الإلكتروني" التي أعلنها المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، ودعت الحملة إلى استمرار الحراك العربي والإسلامي والعالمي لأجل القدس الرافض للقرار الأمريكي.

وجاءت حملة "يوم القدس الالكتروني" كأول حملة تضامنية عالمية لصالح القضية الفلسطينية والقدس خصوصا، بخمس لغات وهي العربية والإنجليزية والتركية و المالاوية والأوردية، بالإضافة إلى فعاليات وأنشطة ميدانية حول العالم.


وشهدت حملة التغريد على هاشتاغ #القدس_ توحدنا، غرف تغريد في عدة دول منها: فلسطين، تركيا، الأردن، لبنان ، قطر، بريطانيا، الكويت، البحرين، الجزائر، تونس، المغرب، ماليزيا وغيرها من المدن.

كما حقق الهاشتاغ #القدس_توحدنا انتشارا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، في العديد من الدول حيث وصل الترند الأول في الأردن ولبنان، كما حقق الهاشتاغ التركي الترند الأول في تركيا، والهاشتاغ الانجليزي الأول في أندونسيا.






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