فيديو: نجل شقيق صالح يصل مناطق الشرعية في شبوة

فيديو: نجل شقيق صالح يصل مناطق الشرعية في شبوة
لحظة وصول نجل شقيق صالح الى شبوة
رام الله - دنيا الوطن
وصل العميد طارق صالح نجل شقيق الرئيس اليمني المغدور علي عبد الله صالح، الخميس، إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الشرعية في محافظة شبوة جنوبي البلاد.

ودعا قائد حراسة الرئيس اليمني السابق، العميد صالح في أول ظهور له إلى الاستمرار في مواجهة جماعات الحوثي والحفاظ على عروبة اليمن، تنفيذا لوصية عمه المغدور، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وذكرت مصادر أن العميد صالح وصل إلى مدينة عتق مركز المحافظة، قبل أن يتوجه إلى مديرية الصعيد لتقديم واجب العزاء بالقيادي في حزب المؤتمر عارف الزوكا الذي اغتالته الجماعات مع الرئيس صالح في 4 كانون الاول/ديسمبر.

واستطاعت القوات الموالية للشرعية السيطرة على الغالبية العظمى من محافظة شبوة، بعد طرد مسلحي تنظيم القاعدة وعناصر الجماعات الحوثية منها.

فيديو: وصول نجل شقيق صالح الى شبوة

 

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