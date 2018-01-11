محكمة مصرية تلغي قرار حبس وزير الداخلية المصرية الأسبق

محكمة مصرية تلغي قرار حبس وزير الداخلية المصرية الأسبق
حبيب العادلي وزير الداخلية المصري الأسبق
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت محكمة النقض، أنها ألغت حكماً بحبس حبيب العادلي وزير الداخلية المصري الأسبق، سبع سنوات لاتهامات بالفساد المالي، وقررت إعادة محاكمته، بحسب ما أفاد مسؤول قضائي.

وقال فريد الديب محامي حبيب العادلي لـ  (فرانس برس): "سيخرج من السجن بعد هذا الحكم إلى أن تتم إعادة المحاكمة".

وكانت محكمة جنايات في القاهرة قضت في نيسان/ أبريل 2017 بحبس العادلي سبع سنوات بعد إدانته مع عشرة مسؤولين سابقين آخرين في وزارة الداخلية باختلاس أكثر من ملياري جنيه مصري (حوالى 112 مليون دولار) خلال شغله منصب الوزير.

وقبلت محكمة النقض طعون المسؤولين العشرة الآخرين، وقضت كذلك بإعادة محاكمتهم، وفق المسؤول القضائي.

يشار إلى أنه تم إلقاء القبض على العادلي في الخامس من كانون الثاني/ ديسمبر الماضي بعد اختفائه من مقر إقامته لشهور عدة.

وكانت السلطات الأمنية، فوجئت بعد صدور حكم محكمة الجنايات واجب النفاذ ضد العادلي بعدم تواجده بالمقر الذي كان من المفترض أن يمضي فيه فترة إقامته الجبرية المقررة له منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2016 ولم يتم التوصل لمكانه آنذاك.

وكان اللواء العادلي، وزيراً للداخلية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك قبل تنحي الأخير، وكان مسؤولاً عن قوات الشرطة المصرية التي اتهمت بارتكاب تجاوزات كثيرة، ساهمت في الانتفاضة التي أطاحت بمبارك في 2011.

وبُرئ العادلي وعدد من ضباط الشرطة في وقت سابق من تهمة التسبب بقتل متظاهرين.

فيديو أرشيفي: الداخلية تلقي القبض علي حبيب العادلي وزير الداخلية السابق لمصر

 

أخبار ذات صلة

فيديو: نجل شقيق صالح يصل مناطق الشرعية في شبوة

فيديو: نجل شقيق صالح يصل مناطق الشرعية في شبوة

حوثيون يطلقون صاروخاً باليستياً على معسكر في السعودية

حوثيون يطلقون صاروخاً باليستياً على معسكر في السعودية

النيل الأزرق ترشح عمر البشير لانتخابات 2020

النيل الأزرق ترشح عمر البشير لانتخابات 2020

وزير إماراتي: قطر تدعم حماس وتُطبع بحرارة مع إسرائيل

وزير إماراتي: قطر تدعم حماس وتُطبع بحرارة مع إسرائيل

واشنطن: سنخفض من وجود قواتها في العراق

واشنطن: سنخفض من وجود قواتها في العراق

القوات السورية تدخل مطار أبو الضهور في ادلب

القوات السورية تدخل مطار أبو الضهور في ادلب

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين في طولكرم

الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين في طولكرم

مستوطنون يعتدون بالحجارة على مركبات المواطنين في الأغوار

مستوطنون يعتدون بالحجارة على مركبات المواطنين في الأغوار

العملات: انخفاض جديد على سعر صرف الدولار

العملات: انخفاض جديد على سعر صرف الدولار

الجمعة: انخفاض على درجات الحرارة والجو غائم جزئياً إلى صافٍ

الجمعة: انخفاض على درجات الحرارة والجو غائم جزئياً إلى صافٍ

عربي

فيديو: نجل شقيق صالح يصل مناطق الشرعية في شبوة

فيديو: نجل شقيق صالح يصل مناطق الشرعية في شبوة

محكمة مصرية تلغي قرار حبس وزير الداخلية المصرية الأسبق

محكمة مصرية تلغي قرار حبس وزير الداخلية المصرية الأسبق

النيل الأزرق ترشح عمر البشير لانتخابات 2020

النيل الأزرق ترشح عمر البشير لانتخابات 2020

وزير إماراتي: قطر تدعم حماس وتُطبع بحرارة مع إسرائيل

وزير إماراتي: قطر تدعم حماس وتُطبع بحرارة مع إسرائيل

منوعات

إيلي صعب في ورطة بسبب ممثلة إسرائيلية رغم محاولته معالجة الأمر

إيلي صعب في ورطة بسبب ممثلة إسرائيلية رغم محاولته معالجة الأمر

المتحول جنسيا &#34;هيفا ماجيك&#34; بإطلالة مثيرة في أحدث كليباته

المتحول جنسيا "هيفا ماجيك" بإطلالة مثيرة في أحدث كليباته

نجمات بوليوود مابين الحقيقة والزيف.. 30 صورة صادمة

نجمات بوليوود مابين الحقيقة والزيف.. 30 صورة صادمة

دنيا بطمة تنشر سيلفي أثناء خروجها من الحمام بروب الاستحمام

دنيا بطمة تنشر سيلفي أثناء خروجها من الحمام بروب الاستحمام